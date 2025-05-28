Ціна DSC (DSC)
Поточна ціна DSC (DSC) сьогодні становить 0,00195942 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DSC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DSC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DSC протягом дня — -3,07%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DSC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DSC до USD становила $ +0,0004387578.
За останні 60 днів зміна ціни DSC до USD становила $ +0,0001368874.
За останні 90 днів зміна ціни DSC до USD становила $ -0,000352072949436923.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3,07%
|30 днів
|$ +0,0004387578
|+22,39%
|60 днів
|$ +0,0001368874
|+6,99%
|90 днів
|$ -0,000352072949436923
|-15,23%
Останній аналіз цін DSC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,00%
-3,07%
-4,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Distributed Super Computing (DSC) is a distributed AI computing power service platform, dedicated to connecting global users' distributed computing resources to support innovation and application in artificial intelligence technology. DSC provides efficient access to and utilization of global computing resources through its unique decentralized structure, offering scheduling and distribution of computing power resources and motivating users and products.
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