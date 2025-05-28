Сьогоднішня ціна DSC (DSC)

Поточна ціна DSC (DSC) сьогодні становить 0,00195942 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DSC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DSC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DSC протягом дня — -3,07%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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