Сьогоднішня ціна Drunk Chicken Centipede (DCC)

Поточна ціна Drunk Chicken Centipede (DCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.03K USD. Ціна DCC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drunk Chicken Centipede:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.39 USD

- зміна ціни Drunk Chicken Centipede протягом дня — -6.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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