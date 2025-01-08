Ціна Drunk Chicken Centipede (DCC)
Поточна ціна Drunk Chicken Centipede (DCC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.03K USD. Ціна DCC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drunk Chicken Centipede:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.39 USD
- зміна ціни Drunk Chicken Centipede протягом дня — -6.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drunk Chicken Centipede до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drunk Chicken Centipede до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Drunk Chicken Centipede до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Drunk Chicken Centipede до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.95%
|30 днів
|$ 0
|-38.43%
|60 днів
|$ 0
|-49.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drunk Chicken Centipede: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-6.95%
+2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value. The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
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