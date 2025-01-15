Ціна Druid AI (DRU)
Поточна ціна Druid AI (DRU) сьогодні становить 0.00236845 USD з ринковою капіталізацією $ 2.37M USD. Ціна DRU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Druid AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD
- зміна ціни Druid AI протягом дня — -17.81%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Druid AI до USD становила $ -0.000513357759708575.
За останні 30 днів зміна ціни Druid AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Druid AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Druid AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000513357759708575
|-17.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Druid AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.75%
-17.81%
-32.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are pioneering a revolutionary AI platform that empowers users to transform any image or NFT into a fully interactive AI agent. This groundbreaking innovation merges the cutting-edge worlds of artificial intelligence, blockchain technology, and digital assets, creating a unique ecosystem where your visuals come alive with intelligence and interactivity. At the heart of our ecosystem is the Solana blockchain, renowned for its speed, scalability, and low transaction costs. By leveraging Solana’s robust infrastructure, we ensure a seamless, secure, and efficient experience for users, developers, and creators. This decentralized framework provides the perfect foundation for integrating AI technology with NFTs, ensuring transparency, ownership, and scalability. Our native token, DRU, plays a pivotal role in this ecosystem. Acting as a gate pass to our platform, DRU grants holders exclusive access to our transformative technology and services. Users can utilize DRU to unlock premium features, interact with their AI agents, and even participate in governance.
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