Сьогоднішня ціна Druid AI (DRU)

Поточна ціна Druid AI (DRU) сьогодні становить 0.00236845 USD з ринковою капіталізацією $ 2.37M USD. Ціна DRU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Druid AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30M USD

- зміна ціни Druid AI протягом дня — -17.81%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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