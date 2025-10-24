Інформація щодо ціни Drops Ownership Power (DOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00439708 $ 0,00439708 $ 0,00439708 Мін. за 24 год $ 0,00450422 $ 0,00450422 $ 0,00450422 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00439708$ 0,00439708 $ 0,00439708 Макс. за 24 год $ 0,00450422$ 0,00450422 $ 0,00450422 Рекордний максимум $ 4,75$ 4,75 $ 4,75 Найнижча ціна $ 0,00102064$ 0,00102064 $ 0,00102064 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -1,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,70%

Актуальна ціна Drops Ownership Power (DOP) становить $0,00443341. За останні 24 години DOP торгувався між мінімумом у $ 0,00439708 і максимумом у $ 0,00450422, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOP становить $ 4,75, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00102064.

Що стосується короткострокових результатів, то DOP змінився на -- за останню годину, -1,11% за 24 години та на -5,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Drops Ownership Power (DOP)

Ринкова капіталізація $ 59,67K$ 59,67K $ 59,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 66,50K$ 66,50K $ 66,50K Циркуляційне постачання 13,46M 13,46M 13,46M Загальна пропозиція 15 000 000,0 15 000 000,0 15 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Drops Ownership Power — $ 59,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOP — 13,46M, зі загальною пропозицією 15000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,50K.