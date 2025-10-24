Актуальна ціна Drops Ownership Power сьогодні становить 0,00443341 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Drops Ownership Power сьогодні становить 0,00443341 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DOP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DOP на MEXC вже зараз.

Ціна Drops Ownership Power (DOP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DOP до USD:

$0,00443341
-1,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Drops Ownership Power (DOP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:55:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Drops Ownership Power (DOP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00439708
Мін. за 24 год
$ 0,00450422
Макс. за 24 год

$ 0,00439708
$ 0,00450422
$ 4,75
$ 0,00102064
--

-1,11%

-5,70%

-5,70%

Актуальна ціна Drops Ownership Power (DOP) становить $0,00443341. За останні 24 години DOP торгувався між мінімумом у $ 0,00439708 і максимумом у $ 0,00450422, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DOP становить $ 4,75, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00102064.

Що стосується короткострокових результатів, то DOP змінився на -- за останню годину, -1,11% за 24 години та на -5,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Drops Ownership Power (DOP)

$ 59,67K
--
$ 66,50K
13,46M
15 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Drops Ownership Power — $ 59,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DOP — 13,46M, зі загальною пропозицією 15000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 66,50K.

Історія ціни Drops Ownership Power (DOP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drops Ownership Power до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drops Ownership Power до USD становила $ -0,0013040237.
За останні 60 днів зміна ціни Drops Ownership Power до USD становила $ -0,0019417653.
За останні 90 днів зміна ціни Drops Ownership Power до USD становила $ -0,00683970745913017.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,11%
30 днів$ -0,0013040237-29,41%
60 днів$ -0,0019417653-43,79%
90 днів$ -0,00683970745913017-60,67%

Що таке Drops Ownership Power (DOP)

Drops platform brings NFT staking and NFT loans, so that idle NFT assets can be put to work. By combining NFT fractionalisation, trustless loans and LP tokens, users on Drops platform can extract additional value from their NFTs. It’s possible through the creation of a new NFT product “Margin NFT”. Whitelisted NFT can be turned into a Margin NFT and used within Drops ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Drops Ownership Power (DOP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Drops Ownership Power (USD)

Скільки коштуватиме Drops Ownership Power (DOP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Drops Ownership Power (DOP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Drops Ownership Power.

Перегляньте прогноз ціни Drops Ownership Power вже зараз!

DOP до місцевих валют

Токеноміка Drops Ownership Power (DOP)

Розуміння токеноміки Drops Ownership Power (DOP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DOP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Drops Ownership Power (DOP)

Скільки сьогодні коштує Drops Ownership Power (DOP)?
Актуальна ціна DOP у USD становить 0,00443341 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DOP до USD?
Поточна ціна DOP до USD — $ 0,00443341. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Drops Ownership Power?
Ринкова капіталізація DOP — $ 59,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DOP?
Циркуляційна пропозиція DOP — 13,46M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DOP?
DOP досяг історичної максимальної ціни у 4,75 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DOP?
Історична мінімальна ціна DOP становила 0,00102064 USD.
Який обсяг торгівлі DOP?
Актуальний обсяг торгівлі DOP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DOP цього року?
DOP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DOP для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.