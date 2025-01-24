Ціна Drops (DROPS)
Поточна ціна Drops (DROPS) сьогодні становить 0.106515 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DROPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drops:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.77K USD
- зміна ціни Drops протягом дня — +1.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drops до USD становила $ +0.00174603.
За останні 30 днів зміна ціни Drops до USD становила $ -0.0459063672.
За останні 60 днів зміна ціни Drops до USD становила $ -0.0609545401.
За останні 90 днів зміна ціни Drops до USD становила $ +0.01131584893150697.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00174603
|+1.67%
|30 днів
|$ -0.0459063672
|-43.09%
|60 днів
|$ -0.0609545401
|-57.22%
|90 днів
|$ +0.01131584893150697
|+11.89%
Останній аналіз цін Drops: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.58%
+1.67%
-17.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.
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|1 DROPS до AUD
A$0.1682937
|1 DROPS до GBP
￡0.085212
|1 DROPS до EUR
€0.10118925
|1 DROPS до USD
$0.106515
|1 DROPS до MYR
RM0.46547055
|1 DROPS до TRY
₺3.79939005
|1 DROPS до JPY
¥16.65788085
|1 DROPS до RUB
₽10.4682942
|1 DROPS до INR
₹9.1858536
|1 DROPS до IDR
Rp1,717.98363045
|1 DROPS до PHP
₱6.21728055
|1 DROPS до EGP
￡E.5.35663935
|1 DROPS до BRL
R$0.6263082
|1 DROPS до CAD
C$0.15231645
|1 DROPS до BDT
৳12.99376485
|1 DROPS до NGN
₦164.62851885
|1 DROPS до UAH
₴4.4651088
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Bs5.96484
|1 DROPS до PKR
Rs29.6942517
|1 DROPS до KZT
₸55.18861695
|1 DROPS до THB
฿3.5810343
|1 DROPS до TWD
NT$3.4830405
|1 DROPS до CHF
Fr0.0958635
|1 DROPS до HKD
HK$0.8286867
|1 DROPS до MAD
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