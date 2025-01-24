Сьогоднішня ціна Drops (DROPS)

Поточна ціна Drops (DROPS) сьогодні становить 0.106515 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DROPS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drops:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.77K USD

- зміна ціни Drops протягом дня — +1.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DROPS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DROPS.