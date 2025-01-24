Ціна Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
Поточна ціна Drop Wireless Infrastructure (DWIN) сьогодні становить 0.03233054 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drop Wireless Infrastructure:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 105.09 USD
- зміна ціни Drop Wireless Infrastructure протягом дня — -3.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drop Wireless Infrastructure до USD становила $ -0.00120550591071102.
За останні 30 днів зміна ціни Drop Wireless Infrastructure до USD становила $ +0.0028570821.
За останні 60 днів зміна ціни Drop Wireless Infrastructure до USD становила $ +0.0127400723.
За останні 90 днів зміна ціни Drop Wireless Infrastructure до USD становила $ +0.022630019667401927.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00120550591071102
|-3.59%
|30 днів
|$ +0.0028570821
|+8.84%
|60 днів
|$ +0.0127400723
|+39.41%
|90 днів
|$ +0.022630019667401927
|+233.29%
Останній аналіз цін Drop Wireless Infrastructure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
-3.59%
-7.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
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