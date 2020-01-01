Токеноміка Drop Staked TIA (DTIA) Дізнайтеся ключову інформацію про Drop Staked TIA (DTIA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Drop Staked TIA (DTIA) Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.drop.money/ Купити DTIA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Drop Staked TIA (DTIA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Drop Staked TIA (DTIA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 382,48K $ 382,48K $ 382,48K Загальна пропозиція: $ 261,34K $ 261,34K $ 261,34K Циркуляційна пропозиція: $ 261,34K $ 261,34K $ 261,34K FDV (повністю розведена вартість): $ 382,48K $ 382,48K $ 382,48K Історичний максимум: $ 15,01 $ 15,01 $ 15,01 Історичний мінімум: $ 0,468528 $ 0,468528 $ 0,468528 Поточна ціна: $ 1,46 $ 1,46 $ 1,46 Дізнайтеся більше про ціну Drop Staked TIA (DTIA)

Токеноміка Drop Staked TIA (DTIA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Drop Staked TIA (DTIA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DTIA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DTIA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DTIA, досліджуйте ціну токена DTIA в реальному часі!

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