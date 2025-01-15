Сьогоднішня ціна Drop Staked TIA (DTIA)

Поточна ціна Drop Staked TIA (DTIA) сьогодні становить 5.12 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна DTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drop Staked TIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.67K USD

- зміна ціни Drop Staked TIA протягом дня — +12.45%

- циркуляційна пропозиція – 261.34K USD

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