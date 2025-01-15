Ціна Drop Staked TIA (DTIA)
Поточна ціна Drop Staked TIA (DTIA) сьогодні становить 5.12 USD з ринковою капіталізацією $ 1.34M USD. Ціна DTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drop Staked TIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.67K USD
- зміна ціни Drop Staked TIA протягом дня — +12.45%
- циркуляційна пропозиція – 261.34K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drop Staked TIA до USD становила $ +0.566486.
За останні 30 днів зміна ціни Drop Staked TIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Drop Staked TIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Drop Staked TIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.566486
|+12.45%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drop Staked TIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.95%
+12.45%
+10.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drop is a liquid staking protocol for Interchain assets backed by Lido and built on Neutron. Led by ex-Lido and P2P contributors, Drop is on a mission to strengthen the economic viability of sovereign blockchain economies by transforming stagnant, traditionally staked capital into flowing streams of opportunity. Built as an Integrated Application on Neutron, Drop benefits from deep integrations with DeFi partners to give users the best yield and UX. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.
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