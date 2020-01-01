Токеноміка Drop Staked NTRN (DNTRN) Дізнайтеся ключову інформацію про Drop Staked NTRN (DNTRN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. Офіційний вебсайт: https://www.drop.money/ Купити DNTRN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Drop Staked NTRN (DNTRN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Drop Staked NTRN (DNTRN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,08M $ 12,08M $ 12,08M Загальна пропозиція: $ 145,75M $ 145,75M $ 145,75M Циркуляційна пропозиція: $ 145,75M $ 145,75M $ 145,75M FDV (повністю розведена вартість): $ 12,08M $ 12,08M $ 12,08M Історичний максимум: $ 0,387924 $ 0,387924 $ 0,387924 Історичний мінімум: $ 0,0499816 $ 0,0499816 $ 0,0499816 Поточна ціна: $ 0,082902 $ 0,082902 $ 0,082902 Дізнайтеся більше про ціну Drop Staked NTRN (DNTRN)

Токеноміка Drop Staked NTRN (DNTRN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Drop Staked NTRN (DNTRN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DNTRN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DNTRN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DNTRN, досліджуйте ціну токена DNTRN в реальному часі!

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