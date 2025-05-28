Ціна Drop Staked NTRN (DNTRN)
Поточна ціна Drop Staked NTRN (DNTRN) сьогодні становить 0.12673 USD з ринковою капіталізацією $ 20.54M USD. Ціна DNTRN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drop Staked NTRN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Drop Staked NTRN протягом дня — +5.11%
- циркуляційна пропозиція – 145.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drop Staked NTRN до USD становила $ +0.00615687.
За останні 30 днів зміна ціни Drop Staked NTRN до USD становила $ -0.0113979061.
За останні 60 днів зміна ціни Drop Staked NTRN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Drop Staked NTRN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00615687
|+5.11%
|30 днів
|$ -0.0113979061
|-8.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drop Staked NTRN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.82%
+5.11%
-7.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.
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