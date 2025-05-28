Сьогоднішня ціна Drop Staked NTRN (DNTRN)

Поточна ціна Drop Staked NTRN (DNTRN) сьогодні становить 0.12673 USD з ринковою капіталізацією $ 20.54M USD. Ціна DNTRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drop Staked NTRN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Drop Staked NTRN протягом дня — +5.11%

- циркуляційна пропозиція – 145.75M USD

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