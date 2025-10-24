Інформація щодо ціни Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,242117 $ 0,242117 $ 0,242117 Мін. за 24 год $ 0,25657 $ 0,25657 $ 0,25657 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,242117$ 0,242117 $ 0,242117 Макс. за 24 год $ 0,25657$ 0,25657 $ 0,25657 Рекордний максимум $ 0,788788$ 0,788788 $ 0,788788 Найнижча ціна $ 0,236258$ 0,236258 $ 0,236258 Зміна ціни (за 1 год) -0,59% Зміна ціни (1 дн.) +3,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,18%

Актуальна ціна Drop Staked INIT (DEINIT) становить $0,255022. За останні 24 години DEINIT торгувався між мінімумом у $ 0,242117 і максимумом у $ 0,25657, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEINIT становить $ 0,788788, тоді як його історичний мінімум — $ 0,236258.

Що стосується короткострокових результатів, то DEINIT змінився на -0,59% за останню годину, +3,02% за 24 години та на -15,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Drop Staked INIT (DEINIT)

Ринкова капіталізація $ 16,04K$ 16,04K $ 16,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,04K$ 16,04K $ 16,04K Циркуляційне постачання 62,89K 62,89K 62,89K Загальна пропозиція 62 893,84797 62 893,84797 62 893,84797

Поточна ринкова капіталізація Drop Staked INIT — $ 16,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEINIT — 62,89K, зі загальною пропозицією 62893.84797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,04K.