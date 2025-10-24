Актуальна ціна Drop Staked INIT сьогодні становить 0,255022 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEINIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEINIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Drop Staked INIT сьогодні становить 0,255022 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DEINIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DEINIT на MEXC вже зараз.

Ціна Drop Staked INIT (DEINIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DEINIT до USD:

$0,254538
+2,70%1D
Графік ціни Drop Staked INIT (DEINIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:43 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,242117
Мін. за 24 год
$ 0,25657
Макс. за 24 год

$ 0,242117
$ 0,25657
$ 0,788788
$ 0,236258
-0,59%

+3,02%

-15,18%

-15,18%

Актуальна ціна Drop Staked INIT (DEINIT) становить $0,255022. За останні 24 години DEINIT торгувався між мінімумом у $ 0,242117 і максимумом у $ 0,25657, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DEINIT становить $ 0,788788, тоді як його історичний мінімум — $ 0,236258.

Що стосується короткострокових результатів, то DEINIT змінився на -0,59% за останню годину, +3,02% за 24 години та на -15,18% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 16,04K
--
$ 16,04K
62,89K
62 893,84797
Поточна ринкова капіталізація Drop Staked INIT — $ 16,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DEINIT — 62,89K, зі загальною пропозицією 62893.84797. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,04K.

Історія ціни Drop Staked INIT (DEINIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drop Staked INIT до USD становила $ +0,00748629.
За останні 30 днів зміна ціни Drop Staked INIT до USD становила $ -0,1221841004.
За останні 60 днів зміна ціни Drop Staked INIT до USD становила $ -0,1528701836.
За останні 90 днів зміна ціни Drop Staked INIT до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00748629+3,02%
30 днів$ -0,1221841004-47,91%
60 днів$ -0,1528701836-59,94%
90 днів$ 0--

Що таке Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Drop Staked INIT (DEINIT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Drop Staked INIT (USD)

Скільки коштуватиме Drop Staked INIT (DEINIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Drop Staked INIT (DEINIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Drop Staked INIT.

Перегляньте прогноз ціни Drop Staked INIT вже зараз!

DEINIT до місцевих валют

Токеноміка Drop Staked INIT (DEINIT)

Розуміння токеноміки Drop Staked INIT (DEINIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DEINIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Drop Staked INIT (DEINIT)

Скільки сьогодні коштує Drop Staked INIT (DEINIT)?
Актуальна ціна DEINIT у USD становить 0,255022 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DEINIT до USD?
Поточна ціна DEINIT до USD — $ 0,255022. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Drop Staked INIT?
Ринкова капіталізація DEINIT — $ 16,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DEINIT?
Циркуляційна пропозиція DEINIT — 62,89K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DEINIT?
DEINIT досяг історичної максимальної ціни у 0,788788 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DEINIT?
Історична мінімальна ціна DEINIT становила 0,236258 USD.
Який обсяг торгівлі DEINIT?
Актуальний обсяг торгівлі DEINIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DEINIT цього року?
DEINIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DEINIT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Drop Staked INIT (DEINIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

