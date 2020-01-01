Токеноміка Drop Staked ATOM (DATOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Drop Staked ATOM (DATOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Drop Staked ATOM (DATOM) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period. Офіційний вебсайт: https://www.drop.money/ Купити DATOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Drop Staked ATOM (DATOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Drop Staked ATOM (DATOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,84M $ 7,84M $ 7,84M Загальна пропозиція: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Циркуляційна пропозиція: $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,84M $ 7,84M $ 7,84M Історичний максимум: $ 11,0 $ 11,0 $ 11,0 Історичний мінімум: $ 0,438175 $ 0,438175 $ 0,438175 Поточна ціна: $ 4,49 $ 4,49 $ 4,49 Дізнайтеся більше про ціну Drop Staked ATOM (DATOM)

Токеноміка Drop Staked ATOM (DATOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Drop Staked ATOM (DATOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DATOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DATOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DATOM, досліджуйте ціну токена DATOM в реальному часі!

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