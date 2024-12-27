Ціна Drop Staked ATOM (DATOM)
Поточна ціна Drop Staked ATOM (DATOM) сьогодні становить 7.04 USD з ринковою капіталізацією $ 12.28M USD. Ціна DATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drop Staked ATOM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 394.49K USD
- зміна ціни Drop Staked ATOM протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 1.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drop Staked ATOM до USD становила $ +0.111796.
За останні 30 днів зміна ціни Drop Staked ATOM до USD становила $ -1.0628238720.
За останні 60 днів зміна ціни Drop Staked ATOM до USD становила $ +3.9088635520.
За останні 90 днів зміна ціни Drop Staked ATOM до USD становила $ +1.975213296655596.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.111796
|+1.61%
|30 днів
|$ -1.0628238720
|-15.09%
|60 днів
|$ +3.9088635520
|+55.52%
|90 днів
|$ +1.975213296655596
|+39.00%
Останній аналіз цін Drop Staked ATOM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
+1.61%
+6.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.
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