Сьогоднішня ціна Drop Staked ATOM (DATOM)

Поточна ціна Drop Staked ATOM (DATOM) сьогодні становить 7.04 USD з ринковою капіталізацією $ 12.28M USD. Ціна DATOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drop Staked ATOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 394.49K USD

- зміна ціни Drop Staked ATOM протягом дня — +1.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.74M USD

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