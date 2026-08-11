Сьогоднішня ціна drooling cat

Поточна ціна drooling cat (DROOLING) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DROOLING до USD становить $ 0 за DROOLING.

drooling cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 210 544, з циркуляційною пропозицією у 999,65M DROOLING. Протягом останніх 24 годин DROOLING торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00363632, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DROOLING змінився на -0,79% за останню годину та на -49,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 85,76K.

Ринкова інформація щодо drooling cat (DROOLING)

Ринкова капіталізація $ 210,54K$ 210,54K $ 210,54K Обсяг (за 24 год) $ 85,76K$ 85,76K $ 85,76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210,54K$ 210,54K $ 210,54K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 647 769,539165 999 647 769,539165 999 647 769,539165

Поточна ринкова капіталізація drooling cat — $ 210,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 85,76K. Циркуляційна пропозиція DROOLING — 999,65M, зі загальною пропозицією 999647769.539165. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,54K.