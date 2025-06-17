Ціна Droid (DROID)
Поточна ціна Droid (DROID) сьогодні становить 0,00014852 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DROID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Droid:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Droid протягом дня — 0,00%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Droid до USD становила $ 0,0.
За останні 30 днів зміна ціни Droid до USD становила $ +0,0000073058.
За останні 60 днів зміна ціни Droid до USD становила $ +0,0000095163.
За останні 90 днів зміна ціни Droid до USD становила $ +0,00000527722437358895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0,0
|0,00%
|30 днів
|$ +0,0000073058
|+4,92%
|60 днів
|$ +0,0000095163
|+6,41%
|90 днів
|$ +0,00000527722437358895
|+3,68%
Останній аналіз цін Droid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
0,00%
-0,22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Droid is the community token powering Nakamoto_1, humanity's first-ever interplanetary treasure hunt to the Moon's unexplored south pole. Created for crypto enthusiasts and lunar pioneers alike, Droid fuels exploration, discovery, and rewards. Droid is naturally deflationary as liquidity pool proceeds go directly to the treasure chest on the Moon. It represents a historic leap, merging blockchain innovation with real-world adventure, marking a bold new chapter for space-bound communities. Droid was born out of Nakamoto_1's successful NFT drop where 24,000 NFTs were sold in 1 day.
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