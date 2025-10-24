Інформація щодо ціни DRIVEGT (DGT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,15% Зміна ціни (за 7 дн.) -76,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -76,43%

Актуальна ціна DRIVEGT (DGT) становить --. За останні 24 години DGT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DGT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DGT змінився на -- за останню годину, +2,15% за 24 години та на -76,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DRIVEGT (DGT)

Ринкова капіталізація $ 4,80K$ 4,80K $ 4,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,80K$ 4,80K $ 4,80K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 996 874,098305 999 996 874,098305 999 996 874,098305

Поточна ринкова капіталізація DRIVEGT — $ 4,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DGT — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999996874.098305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,80K.