Сьогоднішня ціна DripDropz (DRIP)

Поточна ціна DripDropz (DRIP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DripDropz:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.07 USD

- зміна ціни DripDropz протягом дня — -1.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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