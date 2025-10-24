Інформація щодо ціни DRINK (DRINK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02555875$ 0,02555875 $ 0,02555875 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,56% Зміна ціни (1 дн.) +8,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,30% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,30%

Актуальна ціна DRINK (DRINK) становить --. За останні 24 години DRINK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRINK становить $ 0,02555875, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRINK змінився на +1,56% за останню годину, +8,32% за 24 години та на +3,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DRINK (DRINK)

Ринкова капіталізація $ 5,11K$ 5,11K $ 5,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,40K$ 19,40K $ 19,40K Циркуляційне постачання 190,08M 190,08M 190,08M Загальна пропозиція 721 000 000,0 721 000 000,0 721 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DRINK — $ 5,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRINK — 190,08M, зі загальною пропозицією 721000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,40K.