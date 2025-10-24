Актуальна ціна DRINK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DRINK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DRINK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DRINK сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DRINK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DRINK на MEXC вже зараз.

Докладніше про DRINK

Інформація про ціну DRINK

Whitepaper DRINK

Офіційний вебсайт DRINK

Токеноміка DRINK

Прогноз ціни DRINK

Логотип DRINK

Ціна DRINK (DRINK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DRINK до USD:

--
----
+8,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DRINK (DRINK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:58 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DRINK (DRINK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02555875
$ 0,02555875$ 0,02555875

$ 0
$ 0$ 0

+1,56%

+8,32%

+3,30%

+3,30%

Актуальна ціна DRINK (DRINK) становить --. За останні 24 години DRINK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRINK становить $ 0,02555875, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DRINK змінився на +1,56% за останню годину, +8,32% за 24 години та на +3,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DRINK (DRINK)

$ 5,11K
$ 5,11K$ 5,11K

--
----

$ 19,40K
$ 19,40K$ 19,40K

190,08M
190,08M 190,08M

721 000 000,0
721 000 000,0 721 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DRINK — $ 5,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRINK — 190,08M, зі загальною пропозицією 721000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,40K.

Історія ціни DRINK (DRINK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRINK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DRINK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DRINK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DRINK до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,32%
30 днів$ 0-15,21%
60 днів$ 0-16,77%
90 днів$ 0--

Що таке DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни DRINK (USD)

Скільки коштуватиме DRINK (DRINK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DRINK (DRINK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DRINK.

Перегляньте прогноз ціни DRINK вже зараз!

DRINK до місцевих валют

Токеноміка DRINK (DRINK)

Розуміння токеноміки DRINK (DRINK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DRINK зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DRINK (DRINK)

Скільки сьогодні коштує DRINK (DRINK)?
Актуальна ціна DRINK у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DRINK до USD?
Поточна ціна DRINK до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DRINK?
Ринкова капіталізація DRINK — $ 5,11K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DRINK?
Циркуляційна пропозиція DRINK — 190,08M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DRINK?
DRINK досяг історичної максимальної ціни у 0,02555875 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DRINK?
Історична мінімальна ціна DRINK становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DRINK?
Актуальний обсяг торгівлі DRINK за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DRINK цього року?
DRINK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DRINK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:39:58 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

