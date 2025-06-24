Сьогоднішня ціна DRIL (DRIL)

Поточна ціна DRIL (DRIL) сьогодні становить 0,00003699 USD з ринковою капіталізацією $ 37,16K USD. Ціна DRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DRIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DRIL протягом дня — -6,60%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін DRIL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DRIL.