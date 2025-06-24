Ціна DRIL (DRIL)
Поточна ціна DRIL (DRIL) сьогодні становить 0,00003699 USD з ринковою капіталізацією $ 37,16K USD. Ціна DRIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DRIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DRIL протягом дня — -6,60%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRIL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DRIL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DRIL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DRIL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DRIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,06%
-6,60%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dril combines the community-driven dynamics of platforms like Reddit and 4chan with tokenized incentives. 4chan is known for the anonymity and privacy it offers its users, while Reddit runs on a karma-based approach that appreciates users who contribute value to its community. Dril takes the best of both into DeFi—building a platform that provides the privacy degens need and rewarding their contributions with crypto, based on a point-based reward system.
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