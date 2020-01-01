Токеноміка Driftin Cat (DRIFTY) Дізнайтеся ключову інформацію про Driftin Cat (DRIFTY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Driftin Cat (DRIFTY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Driftin Cat (DRIFTY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,46K $ 14,46K $ 14,46K Загальна пропозиція: $ 999,02M $ 999,02M $ 999,02M Циркуляційна пропозиція: $ 999,02M $ 999,02M $ 999,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,46K $ 14,46K $ 14,46K Історичний максимум: $ 0,0010724 $ 0,0010724 $ 0,0010724 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Driftin Cat (DRIFTY)

Токеноміка Driftin Cat (DRIFTY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Driftin Cat (DRIFTY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRIFTY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRIFTY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRIFTY, досліджуйте ціну токена DRIFTY в реальному часі!

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