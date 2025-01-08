Ціна Driftin Cat (DRIFTY)
Поточна ціна Driftin Cat (DRIFTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.42K USD. Ціна DRIFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Driftin Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.98 USD
- зміна ціни Driftin Cat протягом дня — -6.22%
- циркуляційна пропозиція – 999.02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Driftin Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Driftin Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Driftin Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Driftin Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.22%
|30 днів
|$ 0
|-33.58%
|60 днів
|$ 0
|-35.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Driftin Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-6.22%
+6.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free.
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