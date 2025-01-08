Сьогоднішня ціна Driftin Cat (DRIFTY)

Поточна ціна Driftin Cat (DRIFTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.42K USD. Ціна DRIFTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Driftin Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.98 USD

- зміна ціни Driftin Cat протягом дня — -6.22%

- циркуляційна пропозиція – 999.02M USD

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