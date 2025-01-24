Ціна Drift Staked SOL (DSOL)
Поточна ціна Drift Staked SOL (DSOL) сьогодні становить 274.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drift Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.10K USD
- зміна ціни Drift Staked SOL протягом дня — -1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drift Staked SOL до USD становила $ -3.5705902397256.
За останні 30 днів зміна ціни Drift Staked SOL до USD становила $ +81.6553232190.
За останні 60 днів зміна ціни Drift Staked SOL до USD становила $ +13.4815620710.
За останні 90 днів зміна ціни Drift Staked SOL до USD становила $ +95.1401395108279.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3.5705902397256
|-1.28%
|30 днів
|$ +81.6553232190
|+29.78%
|60 днів
|$ +13.4815620710
|+4.92%
|90 днів
|$ +95.1401395108279
|+53.13%
Останній аналіз цін Drift Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.43%
-1.28%
+22.94%
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