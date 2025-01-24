Сьогоднішня ціна Drift Staked SOL (DSOL)

Поточна ціна Drift Staked SOL (DSOL) сьогодні становить 274.21 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drift Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.10K USD

- зміна ціни Drift Staked SOL протягом дня — -1.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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