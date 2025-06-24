Ціна Drife (DRF)
Поточна ціна Drife (DRF) сьогодні становить 0,00013297 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DRF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drife:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Drife протягом дня — +12,09%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drife до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drife до USD становила $ -0,0000508877.
За останні 60 днів зміна ціни Drife до USD становила $ -0,0000133830.
За останні 90 днів зміна ціни Drife до USD становила $ -0,0003719535373015415.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,09%
|30 днів
|$ -0,0000508877
|-38,27%
|60 днів
|$ -0,0000133830
|-10,06%
|90 днів
|$ -0,0003719535373015415
|-73,66%
Останній аналіз цін Drife: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
+12,09%
+34,71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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