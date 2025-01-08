Ціна DREYERX NETWORK (DRX)
Поточна ціна DREYERX NETWORK (DRX) сьогодні становить 0.00247425 USD з ринковою капіталізацією $ 222.42K USD. Ціна DRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DREYERX NETWORK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.49K USD
- зміна ціни DREYERX NETWORK протягом дня — +0.27%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
Отримуйте оновлення цін DRX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DRX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DREYERX NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DREYERX NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DREYERX NETWORK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DREYERX NETWORK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DREYERX NETWORK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+16.03%
+0.27%
-7.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are the founding team behind DreyerX ($DRX), driving its vision, development, and growth. Our role includes overseeing the project's strategic direction, building its core blockchain technology, and ensuring a strong connection with the community and ecosystem partners, including exchanges and other stakeholders. Our goal is to establish DreyerX as a leading player in the blockchain space while fostering transparency and trust with all participants.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DRX до AUD
A$0.0039588
|1 DRX до GBP
￡0.0019794
|1 DRX до EUR
€0.00237528
|1 DRX до USD
$0.00247425
|1 DRX до MYR
RM0.01108464
|1 DRX до TRY
₺0.0874152525
|1 DRX до JPY
¥0.3913026375
|1 DRX до RUB
₽0.2653633125
|1 DRX до INR
₹0.21229065
|1 DRX до IDR
Rp39.9072524775
|1 DRX до PHP
₱0.144248775
|1 DRX до EGP
￡E.0.1253207625
|1 DRX до BRL
R$0.015092925
|1 DRX до CAD
C$0.0035381775
|1 DRX до BDT
৳0.30136365
|1 DRX до NGN
₦3.8241760575
|1 DRX до UAH
₴0.1046855175
|1 DRX до VES
Bs0.13113525
|1 DRX до PKR
Rs0.689375535
|1 DRX до KZT
₸1.308432885
|1 DRX до THB
฿0.08551008
|1 DRX до TWD
NT$0.0809822025
|1 DRX до CHF
Fr0.002226825
|1 DRX до HKD
HK$0.0192249225
|1 DRX до MAD
.د.م0.0247672425