Інформація щодо ціни DRESSdio (DRESS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,057932 $ 0,057932 $ 0,057932 Мін. за 24 год $ 0,062476 $ 0,062476 $ 0,062476 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,057932$ 0,057932 $ 0,057932 Макс. за 24 год $ 0,062476$ 0,062476 $ 0,062476 Рекордний максимум $ 0,152477$ 0,152477 $ 0,152477 Найнижча ціна $ 0,03099864$ 0,03099864 $ 0,03099864 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) -1,83% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -21,45%

Актуальна ціна DRESSdio (DRESS) становить $0,059802. За останні 24 години DRESS торгувався між мінімумом у $ 0,057932 і максимумом у $ 0,062476, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DRESS становить $ 0,152477, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03099864.

Що стосується короткострокових результатів, то DRESS змінився на -0,21% за останню годину, -1,83% за 24 години та на -21,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DRESSdio (DRESS)

Ринкова капіталізація $ 21,09M$ 21,09M $ 21,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,60M$ 119,60M $ 119,60M Циркуляційне постачання 352,68M 352,68M 352,68M Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DRESSdio — $ 21,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DRESS — 352,68M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,60M.