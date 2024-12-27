Ціна Drep (DREP)
Поточна ціна Drep (DREP) сьогодні становить 0.00403582 USD з ринковою капіталізацією $ 231.68K USD. Ціна DREP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drep:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22K USD
- зміна ціни Drep протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 57.41M USD
Отримуйте оновлення цін DREP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DREP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drep до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drep до USD становила $ -0.0001509961.
За останні 60 днів зміна ціни Drep до USD становила $ -0.0012762384.
За останні 90 днів зміна ціни Drep до USD становила $ -0.001867446560955557.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ -0.0001509961
|-3.74%
|60 днів
|$ -0.0012762384
|-31.62%
|90 днів
|$ -0.001867446560955557
|-31.63%
Останній аналіз цін Drep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-1.01%
+10.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 DREP до AUD
A$0.0064976702
|1 DREP до GBP
￡0.0031882978
|1 DREP до EUR
€0.0038743872
|1 DREP до USD
$0.00403582
|1 DREP до MYR
RM0.0180401154
|1 DREP до TRY
₺0.1421819386
|1 DREP до JPY
¥0.6367313214
|1 DREP до RUB
₽0.4307834268
|1 DREP до INR
₹0.3452240428
|1 DREP до IDR
Rp65.0938618546
|1 DREP до PHP
₱0.2348443658
|1 DREP до EGP
￡E.0.2052618052
|1 DREP до BRL
R$0.0249413676
|1 DREP до CAD
C$0.0058115808
|1 DREP до BDT
৳0.481473326
|1 DREP до NGN
₦6.2473686436
|1 DREP до UAH
₴0.1689394252
|1 DREP до VES
Bs0.20582682
|1 DREP до PKR
Rs1.1216754526
|1 DREP до KZT
₸2.0878507606
|1 DREP до THB
฿0.1371775218
|1 DREP до TWD
NT$0.132576687
|1 DREP до CHF
Fr0.003632238
|1 DREP до HKD
HK$0.0313179632
|1 DREP до MAD
.د.م0.0406003492