Сьогоднішня ціна Drep (DREP)

Поточна ціна Drep (DREP) сьогодні становить 0.00403582 USD з ринковою капіталізацією $ 231.68K USD. Ціна DREP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drep:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.22K USD

- зміна ціни Drep протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 57.41M USD

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