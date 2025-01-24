Сьогоднішня ціна Dreamverse (DV)

Поточна ціна Dreamverse (DV) сьогодні становить 0.00013133 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dreamverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.46K USD

- зміна ціни Dreamverse протягом дня — -2.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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