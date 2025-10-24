Актуальна ціна dreamcoin сьогодні становить 0,00001669 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DREAM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DREAM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна dreamcoin сьогодні становить 0,00001669 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DREAM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DREAM на MEXC вже зараз.

Докладніше про DREAM

Інформація про ціну DREAM

Офіційний вебсайт DREAM

Токеноміка DREAM

Прогноз ціни DREAM

Логотип dreamcoin

Ціна dreamcoin (DREAM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DREAM до USD:

--
----
+1,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни dreamcoin (DREAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни dreamcoin (DREAM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001632
$ 0,00001632$ 0,00001632
Мін. за 24 год
$ 0,00001672
$ 0,00001672$ 0,00001672
Макс. за 24 год

$ 0,00001632
$ 0,00001632$ 0,00001632

$ 0,00001672
$ 0,00001672$ 0,00001672

$ 0,00022927
$ 0,00022927$ 0,00022927

$ 0,00001262
$ 0,00001262$ 0,00001262

--

+1,18%

+0,41%

+0,41%

Актуальна ціна dreamcoin (DREAM) становить $0,00001669. За останні 24 години DREAM торгувався між мінімумом у $ 0,00001632 і максимумом у $ 0,00001672, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DREAM становить $ 0,00022927, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001262.

Що стосується короткострокових результатів, то DREAM змінився на -- за останню годину, +1,18% за 24 години та на +0,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо dreamcoin (DREAM)

$ 16,67K
$ 16,67K$ 16,67K

--
----

$ 16,67K
$ 16,67K$ 16,67K

998,75M
998,75M 998,75M

998 748 808,085305
998 748 808,085305 998 748 808,085305

Поточна ринкова капіталізація dreamcoin — $ 16,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DREAM — 998,75M, зі загальною пропозицією 998748808.085305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,67K.

Історія ціни dreamcoin (DREAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни dreamcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни dreamcoin до USD становила $ +0,0000033658.
За останні 60 днів зміна ціни dreamcoin до USD становила $ -0,0000039107.
За останні 90 днів зміна ціни dreamcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,18%
30 днів$ +0,0000033658+20,17%
60 днів$ -0,0000039107-23,43%
90 днів$ 0--

Що таке dreamcoin (DREAM)

Dreamcoin is an internet-native meme coin inspired by nostalgia, dreams, and vaporwave aesthetics. More than just a digital currency, it represents a vibrant movement for dreamers, creatives, and believers. Built for fun, innovation, and community, Dreamcoin blends art, culture, and technology to craft a surreal, dreamlike, and visionary financial experience across the digital landscape within Web3 digital assets.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс dreamcoin (DREAM)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни dreamcoin (USD)

Скільки коштуватиме dreamcoin (DREAM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів dreamcoin (DREAM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо dreamcoin.

Перегляньте прогноз ціни dreamcoin вже зараз!

DREAM до місцевих валют

Токеноміка dreamcoin (DREAM)

Розуміння токеноміки dreamcoin (DREAM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DREAM зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про dreamcoin (DREAM)

Скільки сьогодні коштує dreamcoin (DREAM)?
Актуальна ціна DREAM у USD становить 0,00001669 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DREAM до USD?
Поточна ціна DREAM до USD — $ 0,00001669. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація dreamcoin?
Ринкова капіталізація DREAM — $ 16,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DREAM?
Циркуляційна пропозиція DREAM — 998,75M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DREAM?
DREAM досяг історичної максимальної ціни у 0,00022927 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DREAM?
Історична мінімальна ціна DREAM становила 0,00001262 USD.
Який обсяг торгівлі DREAM?
Актуальний обсяг торгівлі DREAM за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DREAM цього року?
DREAM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DREAM для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:06:36 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для dreamcoin (DREAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

