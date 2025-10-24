Інформація щодо ціни dreamcoin (DREAM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001632 $ 0,00001632 $ 0,00001632 Мін. за 24 год $ 0,00001672 $ 0,00001672 $ 0,00001672 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001632$ 0,00001632 $ 0,00001632 Макс. за 24 год $ 0,00001672$ 0,00001672 $ 0,00001672 Рекордний максимум $ 0,00022927$ 0,00022927 $ 0,00022927 Найнижча ціна $ 0,00001262$ 0,00001262 $ 0,00001262 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,18% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,41%

Актуальна ціна dreamcoin (DREAM) становить $0,00001669. За останні 24 години DREAM торгувався між мінімумом у $ 0,00001632 і максимумом у $ 0,00001672, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DREAM становить $ 0,00022927, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001262.

Що стосується короткострокових результатів, то DREAM змінився на -- за останню годину, +1,18% за 24 години та на +0,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо dreamcoin (DREAM)

Ринкова капіталізація $ 16,67K$ 16,67K $ 16,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,67K$ 16,67K $ 16,67K Циркуляційне постачання 998,75M 998,75M 998,75M Загальна пропозиція 998 748 808,085305 998 748 808,085305 998 748 808,085305

Поточна ринкова капіталізація dreamcoin — $ 16,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DREAM — 998,75M, зі загальною пропозицією 998748808.085305. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,67K.