Ціна Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ)
Поточна ціна Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DPLIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dream Play Liquidity Medallion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 639.16 USD
- зміна ціни Dream Play Liquidity Medallion протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dream Play Liquidity Medallion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dream Play Liquidity Medallion до USD становила $ +0.6196207200.
За останні 60 днів зміна ціни Dream Play Liquidity Medallion до USD становила $ -1.0101819600.
За останні 90 днів зміна ціни Dream Play Liquidity Medallion до USD становила $ -57.05335461241628.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.6196207200
|+51.64%
|60 днів
|$ -1.0101819600
|-84.18%
|90 днів
|$ -57.05335461241628
|-97.94%
Останній аналіз цін Dream Play Liquidity Medallion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-58.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dream play liquidity medallion DPLIQ is a groundbreaking token that fuels the synergy between Dreamplay and the Humanity Protocol ecosystem. This innovative token empowers users to seamlessly participate in decentralized platforms that blend human creativity and advanced blockchain technology. Dreamplay provides creators with the tools and resources they need to develop and launch innovative projects, fostering a thriving community of creative individuals.
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