Токеноміка Dream machine ($DREAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Dream machine ($DREAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dream machine ($DREAM) Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it. Офіційний вебсайт: https://dream-machine.xyz/ Купити $DREAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dream machine ($DREAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dream machine ($DREAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,43K $ 11,43K $ 11,43K Загальна пропозиція: $ 298,54M $ 298,54M $ 298,54M Циркуляційна пропозиція: $ 194,21M $ 194,21M $ 194,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,57K $ 17,57K $ 17,57K Історичний максимум: $ 0,00554032 $ 0,00554032 $ 0,00554032 Історичний мінімум: $ 0,00004609 $ 0,00004609 $ 0,00004609 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Dream machine ($DREAM)

Токеноміка Dream machine ($DREAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dream machine ($DREAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $DREAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $DREAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $DREAM, досліджуйте ціну токена $DREAM в реальному часі!

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