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Поточна ціна Dream Machine Token сьогодні становить 1.79 USD. Ринкова капіталізація DMT становить 1,602,345 USD. Відстежуйте оновлення цін DMT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Dream Machine Token сьогодні становить 1.79 USD. Ринкова капіталізація DMT становить 1,602,345 USD. Відстежуйте оновлення цін DMT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Dream Machine Token (DMT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DMT до USD:

$1.72
$1.72$1.72
-8.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dream Machine Token (DMT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:05:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Dream Machine Token

Поточна ціна Dream Machine Token (DMT) сьогодні становить $ 1.79, зі зміною 5.07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DMT до USD становить $ 1.79 за DMT.

Dream Machine Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,602,345, з циркуляційною пропозицією у 897.41K DMT. Протягом останніх 24 годин DMT торгувався між $ 1.78 (мінімум) та $ 2.04 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 184.79, тоді як історичний мінімум — $ 0.02494659.

У короткостроковій динаміці DMT змінився на -0.04% за останню годину та на +9.62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28.94K.

Ринкова інформація щодо Dream Machine Token (DMT)

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

$ 28.94K
$ 28.94K$ 28.94K

$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M

897.41K
897.41K 897.41K

995,297.0184535676
995,297.0184535676 995,297.0184535676

Поточна ринкова капіталізація Dream Machine Token — $ 1.60M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28.94K. Циркуляційна пропозиція DMT — 897.41K, зі загальною пропозицією 995297.0184535676. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.78M.

Історія ціни Dream Machine Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.78
$ 1.78$ 1.78
Мін. за 24 год
$ 2.04
$ 2.04$ 2.04
Макс. за 24 год

$ 1.78
$ 1.78$ 1.78

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 184.79
$ 184.79$ 184.79

$ 0.02494659
$ 0.02494659$ 0.02494659

-0.04%

-5.06%

+9.62%

+9.62%

Історія ціни Dream Machine Token (DMT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dream Machine Token до USD становила $ -0.09529440766994823.
За останні 30 днів зміна ціни Dream Machine Token до USD становила $ -0.2567298550.
За останні 60 днів зміна ціни Dream Machine Token до USD становила $ +0.5741360560.
За останні 90 днів зміна ціни Dream Machine Token до USD становила $ +0.0044354737530227.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.09529440766994823-5.06%
30 днів$ -0.2567298550-14.34%
60 днів$ +0.5741360560+32.07%
90 днів$ +0.0044354737530227+0.00%

Прогноз ціни Dream Machine Token

Прогноз ціни Dream Machine Token (DMT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DMT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Dream Machine Token (DMT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Dream Machine Token потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Dream Machine Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни DMT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Dream Machine Token.

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Ресурс Dream Machine Token (DMT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemEntertainmentEthereum Ecosystem

Про Dream Machine Token

Яка зараз ринкова ціна Dream Machine Token?

Dream Machine Token оцінюється в ₴78.8839503729360000, зі зміною -5.06% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має DMT?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення DMT у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Dream Machine Token у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість DMT?

Обігова кількість становить 897410.3927045771, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Dream Machine Token?

Dream Machine Token згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як DMT виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem, імпульс DMT залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Dream Machine Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:05:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dream Machine Token (DMT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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