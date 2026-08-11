Яка зараз ринкова ціна Dream Machine Token?

Dream Machine Token оцінюється в ₴78.8839503729360000, зі зміною -5.06% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має DMT?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення DMT у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Dream Machine Token у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість DMT?

Обігова кількість становить 897410.3927045771, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Dream Machine Token?

Dream Machine Token згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як DMT виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem, імпульс DMT залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.