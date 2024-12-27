Ціна Dream machine ($DREAM)
Поточна ціна Dream machine ($DREAM) сьогодні становить 0.00124892 USD з ринковою капіталізацією $ 242.10K USD. Ціна $DREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dream machine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 373.53 USD
- зміна ціни Dream machine протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 194.21M USD
Отримуйте оновлення цін $DREAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $DREAM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dream machine до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dream machine до USD становила $ -0.0008738182.
За останні 60 днів зміна ціни Dream machine до USD становила $ -0.0001459289.
За останні 90 днів зміна ціни Dream machine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0008738182
|-69.96%
|60 днів
|$ -0.0001459289
|-11.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dream machine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.91%
+0.48%
-10.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $DREAM до AUD
A$0.0020107612
|1 $DREAM до GBP
￡0.0009866468
|1 $DREAM до EUR
€0.0011989632
|1 $DREAM до USD
$0.00124892
|1 $DREAM до MYR
RM0.0055826724
|1 $DREAM до TRY
₺0.0439994516
|1 $DREAM до JPY
¥0.1970421084
|1 $DREAM до RUB
₽0.1333097208
|1 $DREAM до INR
₹0.1068326168
|1 $DREAM до IDR
Rp20.1438681476
|1 $DREAM до PHP
₱0.0726746548
|1 $DREAM до EGP
￡E.0.0635200712
|1 $DREAM до BRL
R$0.0077183256
|1 $DREAM до CAD
C$0.0017984448
|1 $DREAM до BDT
৳0.148996156
|1 $DREAM до NGN
₦1.9333031816
|1 $DREAM до UAH
₴0.0522797912
|1 $DREAM до VES
Bs0.06369492
|1 $DREAM до PKR
Rs0.3471123356
|1 $DREAM до KZT
₸0.6461037836
|1 $DREAM до THB
฿0.0424507908
|1 $DREAM до TWD
NT$0.041027022
|1 $DREAM до CHF
Fr0.001124028
|1 $DREAM до HKD
HK$0.0096916192
|1 $DREAM до MAD
.د.م0.0125641352