Токеноміка DREAM by Virtuals (DREAM) Дізнайтеся ключову інформацію про DREAM by Virtuals (DREAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DREAM by Virtuals (DREAM) DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM). Офіційний вебсайт: https://www.deckardsdreams.net/ Купити DREAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DREAM by Virtuals (DREAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DREAM by Virtuals (DREAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 62,05K $ 62,05K $ 62,05K Загальна пропозиція: $ 998,46M $ 998,46M $ 998,46M Циркуляційна пропозиція: $ 998,46M $ 998,46M $ 998,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 62,05K $ 62,05K $ 62,05K Історичний максимум: $ 0,00279417 $ 0,00279417 $ 0,00279417 Історичний мінімум: $ 0,00005134 $ 0,00005134 $ 0,00005134 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну DREAM by Virtuals (DREAM)

Токеноміка DREAM by Virtuals (DREAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DREAM by Virtuals (DREAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DREAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DREAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DREAM, досліджуйте ціну токена DREAM в реальному часі!

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