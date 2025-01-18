Сьогоднішня ціна DREAM by Virtuals (DREAM)

Поточна ціна DREAM by Virtuals (DREAM) сьогодні становить 0.00137081 USD з ринковою капіталізацією $ 1.41M USD. Ціна DREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DREAM by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 132.99K USD

- зміна ціни DREAM by Virtuals протягом дня — -24.27%

- циркуляційна пропозиція – 998.46M USD

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