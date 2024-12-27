Сьогоднішня ціна DREAM (DREAM)

Поточна ціна DREAM (DREAM) сьогодні становить 0.0025575 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна DREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DREAM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.33K USD

- зміна ціни DREAM протягом дня — -7.72%

- циркуляційна пропозиція – 996.90M USD

Отримуйте оновлення цін DREAM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DREAM.