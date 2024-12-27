Ціна DREAM (DREAM)
Поточна ціна DREAM (DREAM) сьогодні становить 0.0025575 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна DREAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DREAM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.33K USD
- зміна ціни DREAM протягом дня — -7.72%
- циркуляційна пропозиція – 996.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DREAM до USD становила $ -0.000214051601828122.
За останні 30 днів зміна ціни DREAM до USD становила $ -0.0017364095.
За останні 60 днів зміна ціни DREAM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DREAM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000214051601828122
|-7.72%
|30 днів
|$ -0.0017364095
|-67.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DREAM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-7.72%
+21.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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