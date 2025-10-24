Інформація щодо ціни Drawnblade (BLADE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,17% Зміна ціни (1 дн.) +6,81% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,94%

Актуальна ціна Drawnblade (BLADE) становить --. За останні 24 години BLADE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BLADE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BLADE змінився на -0,17% за останню годину, +6,81% за 24 години та на -22,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Drawnblade (BLADE)

Ринкова капіталізація $ 64,91K$ 64,91K $ 64,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,91K$ 64,91K $ 64,91K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 973 317,231857 999 973 317,231857 999 973 317,231857

Поточна ринкова капіталізація Drawnblade — $ 64,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BLADE — 999,97M, зі загальною пропозицією 999973317.231857. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,91K.