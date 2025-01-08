Сьогоднішня ціна Drako (DRAKO)

Поточна ціна Drako (DRAKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.03K USD. Ціна DRAKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Drako:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.89 USD

- зміна ціни Drako протягом дня — -2.93%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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