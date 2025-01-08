Ціна Drako (DRAKO)
Поточна ціна Drako (DRAKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 80.03K USD. Ціна DRAKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Drako:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.89 USD
- зміна ціни Drako протягом дня — -2.93%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Drako до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Drako до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Drako до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Drako до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.93%
|30 днів
|$ 0
|-28.69%
|60 днів
|$ 0
|-29.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Drako: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-2.93%
-19.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Drako's Tale: A silly dragon's adventure in the world of solana
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