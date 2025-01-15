Сьогоднішня ціна draiftking (DKING)

Поточна ціна draiftking (DKING) сьогодні становить 0.996817 USD з ринковою капіталізацією $ 20.93M USD. Ціна DKING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності draiftking:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 920.95K USD

- зміна ціни draiftking протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

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