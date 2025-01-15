Ціна draiftking (DKING)
Поточна ціна draiftking (DKING) сьогодні становить 0.996817 USD з ринковою капіталізацією $ 20.93M USD. Ціна DKING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності draiftking:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 920.95K USD
- зміна ціни draiftking протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни draiftking до USD становила $ +0.00808687.
За останні 30 днів зміна ціни draiftking до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни draiftking до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни draiftking до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00808687
|+0.82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін draiftking: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
+0.82%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.
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