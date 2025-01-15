Ціна Dragy (DRAGY)
Поточна ціна Dragy (DRAGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRAGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.29 USD
- зміна ціни Dragy протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dragy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dragy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dragy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.99%
|60 днів
|$ 0
|-28.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dragy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragy, the innovative meta coin built exclusively on the Solana blockchain, transcends the traditional boundaries of a simple memecoin. Going beyond the speculative nature of many cryptocurrencies, Dragy positions itself as a catalyst for sustainable change within the crypto landscape. With a visionary approach, the project aims to introduce novel utilities and groundbreaking developments that set it apart from the crowd. As 2024 unfolds, Dragy aligns itself with the auspicious Year of the Dragon in the Chinese zodiac, symbolizing strength, prosperity, and good fortune. Bolstered by a robust team of experienced developers and supported by influential partners working behind the scenes, Dragy is on a trajectory to captivate the interest of investors and emerge as a leading player in the crypto elite. Joining Dragy's premium community promises to be a thrilling journey, filled with exciting developments and transformative utilities that contribute to the project's ascent to the pinnacle of the crypto world. The future of Dragy beckons, inviting enthusiasts to participate in its groundbreaking journey now.
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