Що таке Dragunova Bot ( NOVA)

Dragunova (NOVA): Modeled after the sharpshooter precision of the Dragunov sniper rifle, NOVA is your expert in executing market moves with unparalleled accuracy and speed. The fastest way to trade on TON. Made for degens, by degens.

