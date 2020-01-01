Токеноміка DRAGONZ (DRAGONZ) Дізнайтеся ключову інформацію про DRAGONZ (DRAGONZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DRAGONZ (DRAGONZ) $DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy. Офіційний вебсайт: https://www.dragonz.land/ Whitepaper: https://dragonz-land.gitbook.io/dragonz-land/whitepaper Купити DRAGONZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DRAGONZ (DRAGONZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DRAGONZ (DRAGONZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,40M $ 5,40M $ 5,40M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 27,00M $ 27,00M $ 27,00M Історичний максимум: $ 0,02952924 $ 0,02952924 $ 0,02952924 Історичний мінімум: $ 0,01231304 $ 0,01231304 $ 0,01231304 Поточна ціна: $ 0,02704629 $ 0,02704629 $ 0,02704629 Дізнайтеся більше про ціну DRAGONZ (DRAGONZ)

Токеноміка DRAGONZ (DRAGONZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DRAGONZ (DRAGONZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRAGONZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRAGONZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRAGONZ, досліджуйте ціну токена DRAGONZ в реальному часі!

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