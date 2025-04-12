Ціна DRAGONZ (DRAGONZ)
Поточна ціна DRAGONZ (DRAGONZ) сьогодні становить 0.01731133 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна DRAGONZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DRAGONZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни DRAGONZ протягом дня — -5.71%
- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DRAGONZ до USD становила $ -0.00104997248138404.
За останні 30 днів зміна ціни DRAGONZ до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DRAGONZ до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DRAGONZ до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00104997248138404
|-5.71%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DRAGONZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-5.71%
+6.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.
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