Сьогоднішня ціна DRAGONZ (DRAGONZ)

Поточна ціна DRAGONZ (DRAGONZ) сьогодні становить 0.01731133 USD з ринковою капіталізацією $ 3.46M USD. Ціна DRAGONZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DRAGONZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни DRAGONZ протягом дня — -5.71%

- циркуляційна пропозиція – 200.00M USD

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