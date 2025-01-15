Ціна DragonX (DRGX)
Поточна ціна DragonX (DRGX) сьогодні становить 0.01098542 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DRGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DragonX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.92 USD
- зміна ціни DragonX протягом дня — -8.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DragonX до USD становила $ -0.0009585120344078.
За останні 30 днів зміна ціни DragonX до USD становила $ -0.0045122305.
За останні 60 днів зміна ціни DragonX до USD становила $ -0.0053425458.
За останні 90 днів зміна ціни DragonX до USD становила $ +0.001867768576394463.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0009585120344078
|-8.02%
|30 днів
|$ -0.0045122305
|-41.07%
|60 днів
|$ -0.0053425458
|-48.63%
|90 днів
|$ +0.001867768576394463
|+20.49%
Останній аналіз цін DragonX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-8.02%
-14.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DragonX is the world's first Zcash Protocol coin using RandomX an ASICS resistant Proof-of-Work and will be launched as a Hush Arrakis Chain (HAC). There is no Premine. There in no Dev Tax. There is no Tail Emissions.
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