Сьогоднішня ціна DragonWifBeard (DWB)

Поточна ціна DragonWifBeard (DWB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 468.37K USD. Ціна DWB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DragonWifBeard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.06K USD

- зміна ціни DragonWifBeard протягом дня — -7.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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