Ціна DragonWifBeard (DWB)
Поточна ціна DragonWifBeard (DWB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 468.37K USD. Ціна DWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DragonWifBeard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.06K USD
- зміна ціни DragonWifBeard протягом дня — -7.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DragonWifBeard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DragonWifBeard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DragonWifBeard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DragonWifBeard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DragonWifBeard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-7.81%
+51.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.
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