Ціна DragonKing (DRAGONKING)
Поточна ціна DragonKing (DRAGONKING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.69K USD. Ціна DRAGONKING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DragonKing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 730.79 USD
- зміна ціни DragonKing протягом дня — -0.95%
- циркуляційна пропозиція – 13.27T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DragonKing до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DragonKing до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DragonKing до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DragonKing до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.95%
|30 днів
|$ 0
|+5.69%
|60 днів
|$ 0
|+3.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DragonKing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-0.95%
+6.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragonking token is one of the fastest growing community in crypto memes.Dragonking is on a mission to bring crypto to the average person. Dragonking is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fees than ethereum.With decentralized exchanges on BSC offering lightning-fast swaps and extremely low fees, BSC has started to become one of the most widely used blockchains for Decentralized Finance (Defi).Dragonking has learned a few tricks and lessons from meme father, Doge and Dogeking etc. Dragonking has serious mission of bringing crypto adoption to the main stream with new concepts such as holding rewards, de-centralised exchanges etc.
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