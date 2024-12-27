Сьогоднішня ціна Dragonchain (DRGN)

Поточна ціна Dragonchain (DRGN) сьогодні становить 0.053293 USD з ринковою капіталізацією $ 19.64M USD. Ціна DRGN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dragonchain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72M USD

- зміна ціни Dragonchain протягом дня — -7.56%

- циркуляційна пропозиція – 368.54M USD

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