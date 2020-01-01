Токеноміка Dragon Soul Token (DST) Дізнайтеся ключову інформацію про Dragon Soul Token (DST), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dragon Soul Token (DST) What is the project about? League of Kingdoms is the first Web3 MMORTS, launched in '20. We have since then been operating the game. What makes your project unique? Our project is unique in that it is one of the few operating Web3 game projects out there. We are the only a16z crypto portfolio in South Korea, and also the only game project in Korea to ICO via Binance Launchpad. History of your project. Founded in '20. Token launched in '22 via Binance Launchpad. What’s next for your project? We are launching a new game around EOY, using the same $LOKA token and the Drago NFTs. What can your token be used for? $DST is a utility token, used for breeding our Drago NFTs. Офіційний вебсайт: https://leagueofkingdoms.com/ Whitepaper: https://whitepaper.leagueofkingdoms.com/ Купити DST зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dragon Soul Token (DST) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dragon Soul Token (DST), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,04K $ 23,04K $ 23,04K Загальна пропозиція: $ 28,94M $ 28,94M $ 28,94M Циркуляційна пропозиція: $ 28,94M $ 28,94M $ 28,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,04K $ 23,04K $ 23,04K Історичний максимум: $ 0,0480979 $ 0,0480979 $ 0,0480979 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00079615 $ 0,00079615 $ 0,00079615 Дізнайтеся більше про ціну Dragon Soul Token (DST)

Токеноміка Dragon Soul Token (DST): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dragon Soul Token (DST) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DST, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DST, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DST, досліджуйте ціну токена DST в реальному часі!

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