Ціна Dragon Soul Token (DST)
Поточна ціна Dragon Soul Token (DST) сьогодні становить 0.00189196 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragon Soul Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.02K USD
- зміна ціни Dragon Soul Token протягом дня — +1.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragon Soul Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dragon Soul Token до USD становила $ +0.0000079242.
За останні 60 днів зміна ціни Dragon Soul Token до USD становила $ -0.0001235321.
За останні 90 днів зміна ціни Dragon Soul Token до USD становила $ +0.0001104865356081283.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.75%
|30 днів
|$ +0.0000079242
|+0.42%
|60 днів
|$ -0.0001235321
|-6.52%
|90 днів
|$ +0.0001104865356081283
|+6.20%
Останній аналіз цін Dragon Soul Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
+1.75%
-1.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? League of Kingdoms is the first Web3 MMORTS, launched in '20. We have since then been operating the game. What makes your project unique? Our project is unique in that it is one of the few operating Web3 game projects out there. We are the only a16z crypto portfolio in South Korea, and also the only game project in Korea to ICO via Binance Launchpad. History of your project. Founded in '20. Token launched in '22 via Binance Launchpad. What’s next for your project? We are launching a new game around EOY, using the same $LOKA token and the Drago NFTs. What can your token be used for? $DST is a utility token, used for breeding our Drago NFTs.
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