Ціна Dragon Mainland Shards (DMS)
Поточна ціна Dragon Mainland Shards (DMS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragon Mainland Shards:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни Dragon Mainland Shards протягом дня — -18.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragon Mainland Shards до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dragon Mainland Shards до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dragon Mainland Shards до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dragon Mainland Shards до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.57%
|30 днів
|$ 0
|-14.91%
|60 днів
|$ 0
|-28.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dragon Mainland Shards: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-18.57%
-16.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dragon Mainland Shards (DMS) is the ecosystem and governance token of the Dragon Mainland. The total supply of DMS is 1,000,000,000 and no additional DMS will ever be issued. Team, Advisor, and mining reward tokens are locked and released monthly in equal increments over the 60 months.
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