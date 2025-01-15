Ціна Dragon Licat (LICAT)
Поточна ціна Dragon Licat (LICAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LICAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dragon Licat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.92 USD
- зміна ціни Dragon Licat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dragon Licat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dragon Licat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dragon Licat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dragon Licat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.04%
|60 днів
|$ 0
|-21.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dragon Licat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
National Chinese Cat. Dragon Licat emerges as most loyal and intelligent cat breed, adopted as a chinese national Cat and now it pledged to lead crypto adoption in China. The Dragon Li cat is known for its very playful and inquisitive nature. Dragon is a potent symbol in Chinese folklore, standing for power and good luck.
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